Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La punchline de Laporta sur la rumeur Mbappé au Barça !

Publié le 26 mars 2022 à 9h10 par Th.B.

La presse française a évoqué un intérêt du FC Barcelone pour Kylian Mbappé ces dernières heures. Cependant, Joan Laporta s’est montré clair quant aux rumeurs envoyant l’attaquant du PSG au FC Barcelone.

Kylian Mbappé prendra-t-il tout le monde de court ? Alors qu'il est contractuellement lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, le10sport.com vous a révélé le 14 mars dernier que la priorité du champion du monde était d’étudier dans les prochaines semaines l’offre de prolongation de contrat du PSG ainsi que celle du Real Madrid avant de prendre une décision finale. Néanmoins, ces dernières heures, il est question dans la presse française, et plus particulièrement chez L’Équipe et Foot Mercato , d’un intérêt réciproque entre le FC Barcelone et Kylian Mbappé. Chose que les médias catalans tels que SPORT et Mundo Deportivo ont nié. De quoi pousser Joan Laporta à monter au créneau au cours d’une entrevue avec MD vendredi soir. « Tout le monde est libre de lancer des messages, de proclamer des choses, et on sait que cela fait partie du monde du football, les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs. Mais moi, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça ne peut qu'être préjudiciable pour les intérêts de notre club ».

« Cela fait partie du Show Business du football »