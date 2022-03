Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi sort du silence pour son avenir !

Publié le 26 mars 2022 à 8h45 par B.C.

Ce vendredi, Lionel Messi a retrouvé le sourire avec l’Argentine grâce à la victoire contre le Venezuela (3-0). Interrogé sur son avenir international à l’issue de la rencontre, le septuple Ballon d’Or s’est montré très mesuré, alors que son contrat avec le PSG expire en 2023.

En difficulté au PSG, Lionel Messi revit en Argentine. Alors qu’il peine à se montrer décisif dans la capitale française, au point de s’attirer les sifflets du Parc des Princes, l’attaquant de 34 ans a retrouvé le chemin des filets face au Venezuela (3-0) ce vendredi. Une bouffée d’oxygène qui est la bienvenue pour Lionel Messi, acclamé par le public argentin qui a peut-être assisté à la dernière rencontre de sa star à domicile. En effet, l’Albiceleste ne rejouera plus sur ses terres jusqu’au Mondial 2022, qui pourrait marquer la fin de carrière internationale de Lionel Messi. À l’issue de la victoire de son équipe, l’attaquant du PSG a d’ailleurs laissé planer le doute concernant son avenir.

« Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses »