PSG - Malaise : Lionel Messi reçoit un nouveau message fort !

Publié le 26 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Critiqué depuis son arrivée au PSG il y a un an, Lionel Messi peut compter sur le soutien de son sélectionneur, Lionel Scaloni.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi semble en difficulté, comme en témoignent ses statistiques, très éloignées de ses standards habituels puisqu'il n'a inscrit que 7 buts toutefois compétitions confondues. Après l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, Lionel Messi a mêle été sifflé par une partie du public du Parc des Princes, ce qui a grandement fait parler en Argentine. Mais Lionel Scaloni, sélectionneur de l' Albiceleste , monte au créneau pour Lionel Messi.

Scaloni défend Messi