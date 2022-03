Foot - PSG

PSG : Serge Aurier envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 1h45 par La rédaction

A un jour de la rencontre entre la France et la Côte d’Ivoire, Serge Aurier, ancien joueur du PSG, s’est confié sur le niveau exceptionnel de Kylian Mbappé cette saison.

Malgré la difficile saison du PSG, une individualité sort du lot : Kylian Mbappé. A chaque fois ou presque que Paris a été dans le dur, c’est l’international français qui a changé les choses, éclipsant les performances de Neymar et de Lionel Messi. De retour en équipe de France, Kylian Mbappé pourrait manquer le match contre la Côte d’Ivoire en raison d’une infection ORL. Mais Serge Aurier n’a pas attendu de le voir face à lui pour l’encenser.

«Il arrive toujours à sortir son épingle du jeu»