PSG - Malaise : La terrible annonce de Deschamps sur Mbappé !

Publié le 24 mars 2022 à 19h15 par P.L.

Sélectionné par Didier Deschamps pour les rencontres face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, Kylian Mbappé pourrait bien manquer le premier match des Bleus ce vendredi. Pour le moment, l'attaquant du PSG est incertain. Et le sélectionneur tricolore a tenu à en dire plus sur l'état de santé du joueur de 23 ans.

Depuis quelques jours, ce n’est pas la grande forme pour Kylian Mbappé. Après la débâcle du PSG contre l’AS Monaco dimanche dernier (3-0), l’attaquant de 23 ans a rejoint l’Équipe de France pour les deux rencontres à venir contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud. Toutefois, le Parisien a été la cible de certaines polémiques, entre des propos adressés à Paul Pogba interprétés d’une certaine façon et l’affaire des sponsors des Bleus . Et à cela, il faut ajouter une possible indisponibilité pour ce vendredi.

Kylian Mbappé incertain pour la rencontre face à la Côte d’Ivoire ce vendredi