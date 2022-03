Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, Riolo... La nouvelle sortie fracassante de Paqueta !

Publié le 24 mars 2022 à 5h15 par A.M.

Très proche de Neymar, Lucas Paqueta n'hésite pas à sèchement répondre aux critiques concernant le numéro 10 du PSG.

Habitué à être très critique à l'égard de Neymar, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots lors de sa dernière sortie sur le numéro 10 du PSG. « C’est terrible. Neymar ne s’entraîne plus, il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé. Ça se voit, Neymar en est à un stade où il est dans la vengeance. Il veut limite bouffer le PSG, il a la haine », lâchait le journalise de RMC au micro de l' After Foot . Des propos qui n'ont pas plu à Lucas Paqueta qui a assuré que « c'est un gros manque de respect de transmettre des informations qui ne sont pas vraies. Évidemment, ce n'est pas vrai ». Et le milieu de terrain de l'OL, très proche de Neymar, en a rajouté une couche.

Paqueta défend Neymar