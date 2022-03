Foot - PSG

PSG - Clash : Alcool, vengeance… Les révélations ahurissantes de Daniel Riolo sur Neymar !

Publié le 22 mars 2022 à 16h10 par B.C.

Alors que Neymar est très loin de son meilleur niveau depuis plusieurs mois, Daniel Riolo fustige l’attitude de l’international brésilien et réclame son départ du PSG.

L’époque où Neymar était appelé à devenir le nouveau patron du PSG semble aujourd’hui bien lointaine. Recruté en 2017 pour 222M€, l’international auriverde n’est jamais parvenu à répondre aux attentes placées en lui, alternant blessures et contreperformances entre quelques coups d’éclat de plus en plus rares au fil des mois. L’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid pourrait d’ailleurs marquer un tournant dans la relation entre Neymar et le PSG, alors que le public du Parc des Princes n’a pas hésité à conspuer l’ancienne star du FC Barcelone lors de la réception de Bordeaux. De son côté, Daniel Riolo estime que Neymar doit rapidement plier bagage, dressant un terrible constat sur l’état du numéro 10.

« Neymar ne s’entraîne plus, il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable »