Mercato - PSG : Une énorme confidence lâchée par Mbappé à Pogba ?

Publié le 22 mars 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

De retour à Clairefontaire, Kylian Mbappé a retrouvé Paul Pogba avec lequel il est très proche. Et l'échange entre les deux joueurs ne manque pas de faire parler sur les réseaux sociaux.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé traverse une période très compliquée. Frustré après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, l'attaquant français n'avait pas hésité à pousser un gros coup de gueule après la déroute contre l'AS Monaco dimanche (0-3). « On a perdu, on a joué contre une belle équipe qui joue l'Europe. Ils avaient envie, ils ont respecté leur plan de jeu. J'espère qu'ils accrocheront l'Europe. Ils méritent la victoire aujourd'hui. L'objectif est d'aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0, les gens penseront quand même à la Ligue des champions. On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans », lâchait Kylian Mbappé au micro de Prime Video . Un discours qui prend évidemment une ampleur importante compte tenu de la situation de Kylian Mbappé, dont l'avenir au PSG est plus incertain que jamais, lui qui dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé par le10sport.com.

L'échange Mbappé-Pogba fait parler

Et visiblement, Kylian Mbappé aurait exprimé sa frustration auprès de Paul Pogba. Présent à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France, l'attaquant du PSG a retrouvé le milieu de terrain de Manchester United dont il est très proche. Et une séquence diffusée sur la chaîne YouTube de la FFF fait grandement parler. En effet, au moment de l'accolade entre les deux joueurs, Kylian Mbappé glisse un petit mot à Paul Pogba qui lui demandait comme il allait. La réponse du crack de Bondy fait exploser de rire La Pioche. Et pour cause, certains estiment que Kylian Mbappé s'est lâché sur sa situation et entendent le message suivant : « J'en ai trop marre. » Impossible d'affirmer que ce sont bien les mots prononcés par le Parisien. Mais une chose est sûre, compte tenu de la crise et des tensions au PSG, ce message, s'il est confirmé, prend une tournure très importante alors que l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain... D'autant plus que le troisième joueur présent sur la séquence n'est autre que Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé dimanche pour la large victoire de l'AS Monaco contre le PSG.