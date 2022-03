Foot - PSG

PSG - Malaise : La mise au point de Deschamps sur la polémique avec Mbappé !

Publié le 24 mars 2022 à 18h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé a refusé de participer à une opération commerciale de l'équipe de France, Noël Le Graët a expliqué clairement qu'il allait prendre des mesures avec lui pour régler la situation. Interrogé ce jeudi sur cet épisode, Didier Deschamps a fait passer un message clair.

Ce mardi matin, Kylian Mbappé a refusé de prendre part à une séance de shootings avec les partenaires de l'équipe de France. Un choix qui n'a pas manqué de faire réagir Noël Le Graët. « Je lui ai dit de descendre pour participer aux opérations avec les partenaires. À un moment, il était prêt à le faire, puis il a dit : ''Non, je ne descends pas''. Qu'est-ce que vous voulez faire ? (...) Il y aura une lettre des avocats qui va lui être adressée et à son avocate. On va voir point par point ce qui pose problème. On souhaite améliorer les choses et que les gens soient contents, sponsors et joueurs » , a confié le président de la FFF à L'Equipe ce mercredi. Alors que cette situation a provoqué un malaise en équipe de France, Didier Deschamps a été interrogé sur le sujet ce jeudi.

«Ce dossier ne me concerne pas, c'est du ressort de mon président»