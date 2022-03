Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat sur la situation de Lionel Messi...

Publié le 24 mars 2022 à 12h15 par A.M.

Actuellement en Argentine à l'occasion du rassemblement de l'Albiceleste, Lionel Messi semble plus épanoui que jamais alors qu'il connaît une saison délicate au PSG.

La première saison de Lionel Messi n'est pas de tout repos. En effet, pour sa première expérience loin du FC Barcelone, le septuple Ballon d'Or semble avoir des difficultés à s'intégrer dans sa nouvelle vie à Paris, comme en témoigne ses statistiques. L'ancien numéro 10 du Barça n'a inscrit que sept buts toutes compétitions confondues avec le PSG, ce qui est très loin de ses standards habituels. Lionel Messi a même été sifflé par une partie du public du Parc des Princes contre les Girondins de Bordeaux. Toutefois, comme l'assure journaliste basé en Argentine, Georges Quirino, La Pulga retrouve le sourire dans son pays à l'occasion du rassemblement de l' Albiceleste .

«Depuis que Messi est arrivé en Argentine, c'est un autre personnage par rapport à celui du PSG»