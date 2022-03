Foot - PSG

PSG - Clash : Lucas Paqueta répond aux attaques sur Neymar !

Publié le 23 mars 2022 à 21h10 par La rédaction

Alors que Neymar a été très critiqué par les supporters du PSG et les observateurs lors des derniers matchs, Lucas Paqueta a tenté d’expliquer ses récentes difficultés.

Depuis l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, la fracture est bien visible entre les supporters et certains joueurs du Paris Saint-Germain. Alors que leurs performances sont jugées trop faibles par rapport à leur niveau, Lionel Messi et Neymar sont ceux qui subissent le plus de critiques. Lors du match face aux Girondins de Bordeaux, les deux attaquants se sont même fait huer chaque fois qu’ils ont touché le ballon. Si l’Argentin a déjà reçu de nombreux soutiens, Lucas Paqueta a tenu à venir au soutien de son compatriote.

« Il revient de blessure. Il va de mieux en mieux »