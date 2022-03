Foot - PSG

PSG - Malaise : Le vestiaire de Deschamps prend position sur la polémique avec Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 17h10 par P.L.

Kylian Mbappé fait l'objet d'une polémique en Équipe de France en raison de son refus de participer à un shooting photo pour les sponsors des Bleus. Interrogé sur le sujet, Hugo Lloris a tenu à mettre les choses claires.

Ce mardi, Kylian Mbappé a fait l’objet d’une nouvelle polémique. En effet, l’attaquant du PSG a refusé de participer à une séance de shootings avec les sponsors de l’équipe de France. Et il n’en fallait pas plus pour provoquer un malaise au sein de l’effectif tricolore. Noël Le Graët a d’ailleurs confié à L’Equipe ce mercredi qu’il comptait essayer d’arranger les choses avec Kylian Mbappé : « Il y aura une lettre des avocats qui va lui être adressée et à son avocate. On va voir point par point ce qui pose problème. On souhaite améliorer les choses et que les gens soient contents, sponsors et joueurs. » Didier Deschamps y est également allé de son petit mot, affirmant que cet incident n’avait eu aucun impact sur le groupe. En parallèle, Hugo Lloris a également pris la parole concernant cette affaire avec Kylian Mbappé.

«Il n’y a eu aucun effet négatif sur le groupe»