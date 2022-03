Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme témoignage sur le dossier Haaland !

Publié le 26 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland est attendu à Manchester City comme Ilkay Gündogan l’a fait savoir en conférence de presse.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier, Erling Braut Haaland est l’option prioritaire du Qatar pour oublier Kylian Mbappé si ce dernier venait à quitter le PSG à l’issue de son contrat à la prochaine intersaison. Cependant, le serial buteur du Borussia Dortmund figure dans les petits papiers des plus grands clubs dont Manchester City. Le club entraîné par Pep Guardiola est à la recherche d’un attaquant de pointe depuis l’été dernier et a manqué le coche à la fois pour Harry Kane et Cristiano Ronaldo. Milieu de terrain des Skyblues , Ilkay Gündogan a ouvert grand la porte de Manchester City à Haaland.

« Un joueur avec de grandes qualités qui peut s’intégrer dans toutes les équipes »