Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Barça dévoile ses plans pour le mercato !

Publié le 26 mars 2022 à 9h45 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta travaillerait en coulisse sur le recrutement d’Erling Braut Haaland, courtisé par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé, ainsi que sur… celui du numéro 7 du Paris Saint-Germain selon la presse française. Néanmoins, Laporta a tenu à mettre les choses au clair sur ces rumeurs.

Comme à l’approche de chacune session estivale des transferts, le FC Barcelone est constamment lié aux plus gros noms sur le marché bien que la situation économique du Barça ne soit pas florissante. Cependant, le club culé a signé un partenariat lucratif avec la plateforme Spotify et grâce à l’accord CVC, il se pourrait que le Barça dispose d’une belle marge de manoeuvre sur le marché des transferts. De quoi permettre à Joan Laporta de se mettre à rêver du recrutement d’Erling Braut Haaland, dans les petits papiers du PSG pour oublier Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, voire même de l’attaquant du PSG en personne ou encore de Mohamed Salah et Robert Lewandowski ? Le président du FC Barcelone a fait un point sur les besoins du club culé sur le marché.

« Nous avons déjà de très bons avant-centres »