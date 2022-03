Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lance un appel du pied à Dembélé !

Publié le 26 mars 2022 à 9h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir d'Ousmane Dembélé, Joan Laporta assure qu'il est ouvert à la discussion si jamais l'entourage de l'ailier français se manifestait.

L'avenir d'Ousmane Dembélé est un sujet majeur du côté du FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de l'ailier français s'achève en juin prochain et un départ libre n'est pas à exclure, d'autant plus que le PSG serait très intéressé. Mais sous les ordres de Xavi, l'ancien Rennais semble plus que jamais épanoui, et son départ pourrait laisser d'énormes regrets en Catalogne. C'est la raison pour laquelle Joan Laporta annonce que la porte reste ouverte pour des négociations avec l'entourage d'Ousmane Dembélé.

«Nous sommes des gens de dialogue et nous apprécions beaucoup Dembélé»