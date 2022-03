Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lâche une nouvelle réponse pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 mars 2022 à 11h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG afin de s'engager notamment avec le Real Madrid. Toutefois, le FC Barcelone aurait fait irruption dans ce dossier.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler, et ce n'est probablement pas terminé. Et pour cause, vendredi, L'Equipe a révélé que le PSG aurait eu connaissance de contacts entre le FC Barcelone et le crack de Bondy. Une information que Joan Laporta a rapidement été amené à commenter. « Cela fait partie du show business du football, je n'ai rien à dire. (...) Je veux qu’il soit clair que notre priorité est de mettre l’équipe au-dessus de tout. Nous ne voulons pas des joueurs plus grands que l’équipe », assurait le président du Barça à Mundo Deportivo .

Le Barça dément les contacts avec Mbappé

Et si Joan Laporta se montre assez évasif, en coulisse, cela bien plus clair. En effet, Fabrizio Romano a contacté des sources au sein de la direction du FC Barcelone et la réponse a été à chaque fois catégorique, à savoir des démentis formels. Ainsi, moment, au Barça, ils démentent avoir eu des contacts avec Kylian Mbappé. mais également être dans la course à la signature pour l'attaquant du PSG.