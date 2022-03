Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta annonce du lourd pour cet été !

Publié le 26 mars 2022 à 10h00 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait, par le biais du prochain mercato estival, poursuivre sa refonte d’effectif avec le recrutement de pas moins de quatre joueurs comme l’a laissé entendre son président Joan Laporta…

Depuis l’élection de Joan Laporta en mars 2021 pour son second mandat de président après son premier passage à la tête du club blaugrana de 2003 à 2010, le FC Barcelone semble avoir pris un véritable tournant au niveau de son projet sportif. L’été dernier, le curseur avait été mis sur le recrutement de joueurs libres de tout contrat et le dégraissage d’effectif lorsque cet hiver, le transfert de Ferran Torres, les arrivées libres de Pierre-Emerick Aubameyang et Dani Alves, ainsi que le prêt d’Adama Traoré ont été bouclés. En marge de la prochaine session des transferts, le président du FC Barcelone, travaillant de concert avec son directeur exécutif Mateu Alemany, devrait poursuivre sur sa lancée. D’ailleurs, Joan Laporta a déjà annoncé la couleur.

«Nous travaillons depuis la gestion sportive pour incorporer quatre ou cinq renforts»