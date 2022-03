Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone sort du silence pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 20h45 par A.C.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a été questionné ce vendredi sur les rumeurs autour d’un supposé intérêt pour Kylian Mbappé.

C’est une petite bombe mâchée par L’Équipe ce vendredi. D’après les informations du quotidien français, le Paris Saint-Germain aurait récemment eu vent de l’intérêt du FC Barcelone... pour Kylian Mbappé. La star française est en fin de contrat, mais c’est la première fois que le nom du club catalan est véritable évoqué pour son avenir, puisque nous vous avons annoncé sur le10sport.com que son avenir devrait plutôt s’écrire du côté du Real Madrid. Ces informations n’ont toutefois pas trouvé confirmation en Catalogne, où plusieurs médias auraient démenti tout intérêt du Barça pour Mbappé. Cela serait notamment le cas de Mundo Deportivo , à qui les proches du numéro 7 du PSG auraient dit : « Il n'y a aucun contact ».

« Je ne veux pas commenter parce que ce serait préjudiciable pour notre club »