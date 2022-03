Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Erling Haaland !

Publié le 25 mars 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Erling Haaland aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival. Le joueur aimerait rejoindre le Real Madrid, mais le prix de cette opération pourrait refroidir les prétendants.

L’avenir de Kylian Mbappé a été au centre de l’actualité sportive ce vendredi. Et pour cause, L’Equipe annonce que le FC Barcelone voudrait recruter le joueur, qui n’aurait pas fermé la porte à une arrivée en Catalogne. Une information démentie par la presse espagnole. S’il a de grandes chances d’évoluer en Liga la saison prochaine, le champion du monde devrait plutôt porter le maillot du Real Madrid. Proche d’un départ vers la capitale espagnole lors du dernier mercato estival, Mbappé est libre de ses mouvements cette année puisque son contrat avec le PSG expire en juin prochain. Comme annoncé par le 10Sport.com, l’ailier n’a signé aucun contrat avec le Real Madrid, mais se dirige vers un départ à la fin de la saison. L’international français a un accord de principe avec les dirigeants merengue , désireux de frapper fort avant l’inauguration du nouveau stade Santiago Bernabeu. Le PSG, qui pourrait connaître quelques changements en interne à la suite de sa contreperformance en Ligue des champions, va devoir s’activer pour dénicher son successeur sur le marché. Selon les informations du 10Sport.com, le profil de Robert Lewandowski (Bayern Munich) intéresse les responsables parisiens, mais la priorité demeure Erling Haaland.

Haaland veut rejoindre le Real Madrid

Agé de 21 ans, le joueur du Borussia Dortmund a de grandes d’évoluer au sein d’une nouvelle équipe la saison prochaine. Selon les informations d’ As , Erling Haaland voudrait passer à la vitesse supérieure et rejoindre une équipe plus huppée. Il a été question, un temps, d’un départ en 2023, mais le joueur voudrait absolument quitter la Bundesliga lors du prochain mercato estival. Conscient des envies de départ de l’attaquant, Manchester City, à la recherche d’un avant-centre, aurait transmis une première offre dans ce dossier. Le quotidien espagnol évoque un salaire de 600 000€ par semaine, soit environ 28M€ par an. Une proposition refusée par Erling Haaland. Le natif de Leeds ne privilégierait pas un départ en Premier League ou au PSG, mais une aventure au Real Madrid. Malgré l’arrivée probable de Kylian Mbappé, Erling Haaland espérerait une proposition de la part de Florentino Perez dans les prochaines semaines. Mais le président de la Casa Blanca pourrait avoir le plus grand mal à financer cette opération.

Une opération estimée à 200M€