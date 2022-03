Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar met Pochettino dans la galère pour son avenir !

Publié le 25 mars 2022 à 19h30 par Dan Marciano

En privé, Mauricio Pochettino ne cacherait pas son envie de retourner en Premier League. Mais alors qu'il figure comme l'une des priorités de Manchester United, le technicien pourrait, d'une certaine manière, être bloqué par le PSG. Explications.

L’élimination du PSG en Ligue des champions pourrait marquer le début d’une nouvelle ère dans la capitale. A la suite de cette défaite, les dirigeants du club se sont réunis afin de cibler les problèmes à résoudre et évoquer la nouvelle phase du projet QSI. Cet été, plusieurs têtes pourraient tomber. Directeur sportif du PSG, Leonardo ne ferait pas l’unanimité en interne et pourrait être remercié, tout comme Mauricio Pochettino. A la tête de l’équipe parisienne depuis janvier 2020, le technicien argentin n’a pas répondu aux objectifs fixés par ses supérieurs, aussi bien en championnat la saison dernière, qu’en Ligue des champions. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le 9 novembre dernier, son cas est discuté au sein du PSG. Lié au club de la capitale jusqu’en 2023, Pochettino n’avait pas exclu de rester en France la saison prochaine. « On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire (…) Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. C'est une question aussi de s'asseoir et regarder les idées. Voir cette vision qu'il y a à l'avenir » confiait-il le 19 mars dernier en conférence de presse. La tendance reste à un départ à la fin de la saison, mais les responsables du PSG pourraient lui demander de rester à Paris, un peu plus longtemps.

Le PSG demande à Pochettino d'assurer la transition

Même si l’aventure de Mauricio Pochettino a de grandes chances de prendre fin durant l’été, les décideurs parisiens pourraient demander au coach de rester à Paris afin d’assurer la transition dans le projet et accompagner les nouvelles recrues du club, notamment en cas de départ de Leonardo selon les informations d ’ESPN . Une décision, surprenante puisque le technicien pourrait être remercié avant le début de la prochaine saison. Reste à savoir si l’ancien coach de Tottenham acceptera cette proposition, alors qu’il figurerait dans le viseur du Real Madrid, mais aussi de Manchester United. Aux côtés d’Erik ten Hag, Pochettino figure comme l’une des priorités des Red Devils . Mais, le PSG ne devrait pas faciliter son départ en Premier League.

Le PSG réclame une indemnité à Manchester United