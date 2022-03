Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a toujours une belle carte à jouer pour son avenir !

Publié le 25 mars 2022 à 14h15 par Th.B.

Bien que Manchester United se soit entretenu avec Erik Ten Hag, les Red Devils n’auraient pas encore pris la décision de nommer l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam pour succéder à Ralf Rangnick. Amené à quitter le PSG cet été, Mauricio Pochettino aurait donc toutes ses chances de voir son rêve d’entraîner United se concrétiser.

Après les éliminations prématurées du PSG en 1/8èmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, la position de Mauricio Pochettino semble être bien plus fragilisée que lorsque le10sport.com vous révélait en novembre dernier que le cas de l’entraîneur du PSG était sujet à la discussion au sein de la direction du Paris Saint-Germain. Toujours selon les informations du 10sport.com divulguées en décembre 2021, la piste Zinedine Zidane prenait déjà de plus en plus d’ampleur chez les hauts décideurs du PSG, laissant entendre qu’un licenciement de Pochettino à l’issue de la saison, soit à une année de l’expiration de son contrat, était à prévoir. Quel avenir pour l’entraîneur argentin du PSG ? La préférence de Mauricio Pochettino se porterait toujours sur Manchester United.

Malgré l’entrevue avec Ten Hag, Manchester n’a toujours pas de favori pour l’après-Rangnick !