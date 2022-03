Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une énorme désillusion pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 22 mars 2022 à 0h45 par Th.B.

Semblant désirer prendre la suite de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United à l’intersaison, moment où le PSG serait susceptible de le licencier, Mauricio Pochettino n’aurait plus les faveurs des Red Devils qui feraient d’Erik Ten Hag leur priorité.

Mauricio Pochettino pourrait bien être remercié à l’issue de la saison par les décideurs du PSG qui évoquent son cas en coulisse depuis l’automne dernier comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre 2021. Un chèque de 22M€ devrait cependant lui être transmis à lui et son staff technique pour rompre la dernière année de leurs contrats respectifs selon L’Équipe . Et pour rebondir après son potentiel licenciement du PSG, Mauricio Pochettino verrait d’un très bon oeil le fait de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United.

Ten Hag aurait les faveurs de United