Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un sacrifice de 22M€ pour le licenciement de Pochettino ?

Publié le 21 mars 2022 à 22h15 par Th.B.

À la toute fin de la saison dernière, le PSG a pris la décision d’activer l’option pour une année supplémentaire qui était présente dans son contrat pour lier Mauricio Pochettino jusqu’en juin 2023. À présent, les décideurs parisiens aimeraient se séparer de l’entraîneur à la fin de la saison. Cependant, il faudrait le dédommager financièrement, ainsi que son staff technique…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino était déjà sujet à la discussion que ce soit à Paris ou à Doha dès l’automne 2021. Depuis, la position de l’entraîneur du PSG s’est encore plus fragilisée puisqu’il a vu ses hommes être éliminés en 1/8ème de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France face au Real Madrid et à l’OGC Nice. À la fin de la saison, les propriétaires du PSG devraient faire leur maximum pour nommer leur rêve absolu à la tête de l’effectif parisien en la personne de Zinedine Zidane. Cependant, pour ce faire, il faudrait d’abord en amont se séparer de Mauricio Pochettino dont le contrat court jusqu’en juin 2023 au PSG.

22M€ pour se séparer de Pochettino et de son staff !