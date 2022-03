Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés sont jetés pour Mauricio Pochettino !

Publié le 24 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino songerait à rebondir à Manchester United après son éventuel départ du PSG à la fin de la saison, l’entraîneur argentin verrait Erik Ten Hag lui griller la priorité. Explications.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino faisait déjà débat chez les hauts représentants du PSG. Et nul doute que sa position d’entraîneur ait été considérablement fragilisée par les éliminations prématurées du Paris Saint-Germain au stade des 1/8èmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions. Un licenciement pendrait au nez de Pochettino à l’issue de la saison, soit à un an de l’expiration de son contrat en juin 2023. Pour rebondir, l’entraîneur argentin aurait des vues en Angleterre et plus particulièrement à Manchester United pour remplacer l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick à l’issue de l’exercice en cours.

Un entretien positif pour Erik Ten Hag à United ?