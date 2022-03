Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est prévenu pour Pogba !

Publié le 24 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Paul Pogba ne ferme pas la porte à un retour en France, mais pas de n'importe quelle condition.

En fin de contrat à Manchester United à l'issue de la saison, Paul Pogba ne devrait pas manquer de propositions l'été prochain et pourrait notamment recevoir un appel du PSG. Le club de la capitale est effectivement régulièrement cité parmi les favoris pour recruter le milieu de terrain de l'équipe de France. Et ce dernier se verrait bien revenir en France, mais à condition d'avoir un projet ambitieux.

Pogba ne ferme pas la porte à un retour en France