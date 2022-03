Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit deux grandes nouvelles pour cet été !

Publié le 26 mars 2022 à 13h00 par Th.B.

Alors que la saison n’est même pas arrivée à son terme, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà mené à bien ses deux premières recrues du mercato estival.

Depuis la fin du mercato hivernal, Joan Laporta et la direction du FC Barcelone travaillerait d’arrache-pied sur différents dossiers à boucler d’ici la fin de la saison. Ce serait notamment le cas de joueurs se rapprochant de la fin de leurs contrats respectifs comme César Azpilicueta et Andreas Christensen à Chelsea ou encore de Franck Kessié au Milan AC. Cependant, malgré les soucis financiers rencontrés par le FC Barcelone, le club culé serait bien parti pour mener à bien deux dossiers chauds.

Pour Kessié et Christensen, tout serait bouclé !