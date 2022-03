Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça annonce la couleur pour deux dossiers brûlants !

Publié le 26 mars 2022 à 11h00 par Th.B.

Le FC Barcelone refuserait de perdre deux jeunes talents pour des raisons contractuelles comme ce fut le cas avec Ilaix Moriba l’été dernier. Pour cette raison précise, le président Joan Laporta a envoyé un message fort à Ronald Araujo et Gavi.

Sous Xavi Hernandez, deux joueurs étant passés par la réserve du FC Barcelone ont pris une grande importance dans le groupe de l’entraîneur du Barça . Au point d’attirer les regards du PSG pour Ronald Araujo, dans le cadre de l’éventuelle succession de Sergio Ramos qui n’aurait plus sa place au Paris Saint-Germain dans l’esprit des dirigeants parisiens selon le journaliste Fabrice Hawkins, ou encore ceux des hauts représentants de Liverpool en ce qui concerne Gavi. Tous deux sous contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2023, le comité de direction du Barça travaillerait d’arrache-pied en coulisse pour conserver les deux jeunes internationaux. Et ce n’est pas le président Joan Laporta qui affirmera le contraire.

« Nous aimerions qu'ils continuent pendant de nombreuses années »