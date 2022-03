Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Barça annonce la couleur pour ce projet fou !

Publié le 26 mars 2022 à 16h45 par D.M.

Alors que certains médias placent Kylian Mbappé et Erling Haaland dans l'orbite du FC Barcelone, Joan Laporta a tenu à mettre les choses au clair. Le président catalan n'a pas l'intention de mettre en difficulté le club, déjà épinglé par la Liga.

Le Barça est toujours dans le rouge. Dans son rapport financier, la Liga a indiqué que le déficit du club catalan atteignait les 144M€. La formation n’est même pas en capacité d’enregistrer la moindre recrue estivale. C’est dans ce contexte que les deux futures stars du ballon rond apparaissent dans le viseur de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone rêverait d’accueillir Erling Haaland, courtisé aussi par le PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. A en croire L’Equipe , le club culé voudrait également tenter le coup pour Kylian Mbappé, en fin de contrat avec l’équipe parisienne. Mais dans un nouvel entretien à la presse espagnole, Joan Laporta a annoncé qu’il n’avait pas l’intention de mettre en difficulté son équipe. Une référence au salaire important de Mbappé, mais aussi d’Haaland.

« Nous ne nous attaquerons pas aux opérations qui nuisent davantage à l'économie du Barça »