Mercato - PSG : Neymar prêt à prendre une décision retentissante à la fin de la saison ?

26 mars 2022

Auteur d’une saison en demi-teinte, Neymar aurait l’intention d’ouvrir des discussions avec le Paris Saint-Germain cet été, afin de discuter de l’avenir.

Que se passe-t-il avec Neymar ? Arrivé en 2017, le Brésilien avait tout pour devenir la nouvelle idole du Paris Saint-Germain et de ses supporters. Pourtant, il n’a jamais confirmé au plus haut niveau, en dépit d’une finale de Ligue des Champions en 2020 perdue face au Bayern Munich (0-1). De l’extérieur, la vie parisienne de Neymar a depuis de plus en plus semblé devenir un véritable calvaire avec les blessures qui se sont enchainés, mais surtout un désamour de la part de ses propres supporters, qui n’ont pas hésité à copieusement le siffler après l’élimination du PSG face au Real Madrid. Ces évènements ont énormément fait réagir au sein du club comme autour et ne semblent pas avoir laissé insensible Neymar.

Neymar ne se sent plus au centre du projet PSG