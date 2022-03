Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar vers un transfert hallucinant à 240M€ ? La réponse !

Publié le 24 mars 2022 à 9h15 par La rédaction mis à jour le 24 mars 2022 à 9h21

Actuellement dans le dur avec le PSG, Neymar est-il vraiment ciblé par Newcastle qui envisagerait de mettre 240M€ sur la table pour relancer comme l’a avancé la presse étrangère ces derniers jours ? Il n’en est rien.

Pris en grippe par le public du Parc des Princes suite à l’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions, Neymar peut-il quitter le club de la capitale dans les mois à venir ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la direction du PSG n’envisage aucunement de se séparer de l’attaquant brésilien qui a été prolongé jusqu’en juin 2025, mais l’inverse est également vraie, et Neymar souhaite continuer l’aventure au sein du projet QSI. Mais faut-il vraiment croire aux rumeurs de la presse de la presse étrangère qui a fait état ces derniers jours d’un gros intérêt de Newcastle pour le numéro 10 du PSG ?

Pas de dossier Neymar à Newcastle