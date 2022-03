Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet invité surprise qui pourrait tout remettre en question pour Dybala !

Publié le 24 mars 2022 à 7h15 par A.C.

Après Lionel Messi ou Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Leonardo aurait l’intention de boucler un nouveau coup à 0€ en attirant Paulo Dybala au PSG.

Lors de son retour au Paris Saint-Germain en 2019, Leonardo était passé à côté d’un très joli coup. Foot Mercato a en effet récemment révélé que le directeur sportif parisien avait tenté à l’époque d’arracher Paulo Dybala à la Juventus, où Cristiano Ronaldo prenait de plus en plus de place. L’Argentin n’a donc finalement pas rejoint le PSG, mais une nouvelle occasion immanquable se présentera pour Leonardo, puisque la Juventus a annoncé ne pas vouloir prolonger son contrat. Dybala quittera donc Turin le 30 juin prochain, mais le PSG devra notamment batailler avec l’Atlético de Madrid, l’Inter, Tottenham et Arsenal.

