Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala prêt à rejoindre Neymar et Messi à Paris !

Publié le 22 mars 2022 à 21h10 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala ne serait pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain.

Son talent est indéniable, mais force est de constater que Paulo Dybala a eu beaucoup de problèmes physiques ces trois dernières années et la Juventus a donc décidé de ne pas prolonger son contrat. « Dybala n'est plus au centre du projet de la Juve. Ses qualités n'ont jamais été discutées mais d'autres choix ont été faits » a expliqué ce mardi l’administrateur délégué Maurizio Arrivabene. « Cependant, nous avons eu un entretien sérieux et respectueux avec Paulo. Maintenant que Vlahovic est là, le dispositif a changé ». Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que cette situation alerte les plus grands clubs d’Europe et La Gazzetta dello Sport assure que le Paris Saint-Germain en fait partie. L’international argentine pourrait notamment retrouver son compatriote Lionel Messi au PSG et former un trio infernal avec Neymar, puisque Kylian Mbappé semble s’approcher d’un départ.

Dybala s’est renseigné sur le PSG