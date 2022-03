Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi s’engage dans une bataille colossale pour Dybala !

Publié le 22 mars 2022 à 11h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Paulo Dybala s’apprête à quitter la Juventus, ce qui n’a pas échappé au FC Barcelone. Cependant, la concurrence s’annonce importante dans ce dossier.

C’est désormais acté, l’histoire entre Paulo Dybala et la Juventus touche à sa fin. Ce lundi, une nouvelle réunion avait lieu entre les deux parties, mais aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation, et le club turinois a confirmé dans la soirée le départ de son joueur à l’issue de la saison. « Dybala n'est plus au centre du projet de la Juve. Ses qualités n'ont jamais été discutées mais d'autres choix ont été faits. Cependant, nous avons eu un entretien sérieux et respectueux avec Paulo. Maintenant que Vlahovic est là, le dispositif a changé », a annoncé Maurizio Arrivabene, l'administrateur délégué de la Vieille Dame . La bataille est donc lancée pour Paulo Dybala, et le FC Barcelone serait notamment intéressé, mais Xavi n’est pas le seul.

Atlético, Inter, Tottenham… Le Barça est prévenu pour Dybala