Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sur le point de prendre une décision fracassante pour Ramos ?

Publié le 22 mars 2022 à 17h45 par Th.B.

Alors qu’il n’a pas pu avoir l’impact escompté en raison de ses multiples gênes physiques, Sergio Ramos serait susceptible de prendre la porte à la prochaine intersaison, les décideurs du PSG ne semblant plus compter sur ses services.

Arrivé blessé l’été dernier, mais libre de tout contrat en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos a rechuté à plusieurs reprises cette saison et ne compte que cinq apparitions sous le maillot du PSG, toutes compétitions confondues. Sa dernière remonte à la victoire parisienne au Parc des princes face au Stade de Reims le 23 janvier dernier (4-0), moment où il avait d’ailleurs inscrit son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Cependant, Sergio Ramos ne compterait pas baisser les bras et aurait à coeur de prouver sa valeur avant la fin de son contrat, qui prendra fin à l’été 2023. C’est en effet ce que L’Équipe a confié ces dernières heures en soulignant au passage que du côté de Doha, on serait prêt à tourner la page Ramos. Et la tendance se confirme !

Le PSG prêt à pousser Ramos vers la sortie cet été !