OM - Malaise : Milik devrait une fière chandelle à Longoria !

Publié le 22 mars 2022 à 0h00 par Th.B.

Alors que Jorge Sampaoli ne semblait pas vouloir faire totalement confiance à Arkadiusz Milik pour évoluer régulièrement à la pointe de l’attaque phocéenne, l’entraîneur de l’OM a revu sa position après avoir discuté à maintes reprises avec le président Pablo Longoria entre autres.

Il y a encore peu, Arkadiusz Milik n’était pas perçu comme étant un membre indéboulonnable du onze de départ de Jorge Sampaoli à l’OM. En effet, l’entraîneur argentin lui préférait d’autres joueurs et l’utilisait régulièrement qu’en tant que simple joker de luxe sur le banc de touche. Cependant, depuis le match nul concédé sur la pelouse de Troyes le 27 février dernier (1-1), Arkadiusz Milik a enchaîné les titularisations et par la même occasion, les buts. Face à Bâle en Ligue Europa Conférence, Milik a inscrit un doublé, avant de retrouver le chemin des filets face à Brest et dimanche soir face à l’OGC Nice. De quoi redonner le sourire au Polonais qui semblait il y a de cela quelques semaines, ne pas se voir continuer à l’OM la saison prochaine si Jorge Sampaoli restait à la tête de l’effectif selon RMC Sport.

Grâce à des discussions avec Longoria et l’atmosphère dans le vestiaire, Sampaoli a changé d’avis pour Milik !