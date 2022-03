Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez fait passer un énorme message à Ancelotti !

Publié le 25 mars 2022 à 23h00 par D.M.

Président du Real Madrid, Florentino Perez aurait rencontré Carlo Ancelotti ce vendredi. L'occasion pour lui d'apporter son soutien au technicien italien.

Arrivé durant l’été 2021 au Real Madrid pour remplacer Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti est déjà annoncé sur le départ par la presse transalpine. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la fédération italienne penserait au technicien pour remplacer Roberto Mancini, défait par la Macédoine du Nord ce jeudi. Cette information relance un peu plus les rumeurs sur l’avenir d’Ancelotti au Real Madrid. Battu lourdement par le FC Barcelone dimanche dernier, l’entraîneur fait l’objet de plus en plus de critiques, malgré la qualification de son club en quart de finale de Ligue des champions.

Perez conforte Ancelotti malgré les critiques