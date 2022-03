Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un terrible message de Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 22h10 par A.C.

Au PSG on semble encore avoir quelques espoirs de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, alors qu’en Espagne on parle déjà de lui comme un joueur du Real Madrid à part entière.

Le feuilleton Mbappé s’emballe ! Alors qu’il ne reste que quelques mois de contrat à la star du Paris Saint-Germain, en Espagne on ne cesse de parler de son arrivée prochaine au Real Madrid. Il existe effectivement un accord de principe entre Kylian Mbappé et les Merengue , mais nous avons pu vous expliquer sur le10sport.com qu’aucune décision définitive n’a encore été prise. Sauf qu’un nouveau client de taille semble avoir fait irruption dans ce dossier ! L’Équipe a en effet annoncé que le FC Barcelone aurait décidé de tenter sa chance pour le numéro 7 du PSG, même si la tâche s’annonce titanesque.

Le Real Madrid n’a plus aucun doute pour Mbappé