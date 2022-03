Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à faire une exception pour Kylian Mbappé ?

Publié le 25 mars 2022 à 19h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble se rapprocher doucement mais surement d’un départ vers le Real Madrid.

Même en pleine trêve internationale, Kylian Mbappé fait parler de son avenir. Lors du rassemblement de l’équipe de France, la star tricolore a décidé de ne pas participer à un évènement promotionnel créant une petite polémique... et donnant un nouvel argument au Paris Saint-Germain. Plusieurs sources ont en effet expliqué que pour le convaincre de prolonger son contrat, les dirigeants du PSG seraient disposés à lui céder l’intégralité des droits d’images, en plus du plus grand salaire du club ainsi que de commissions très alléchantes. Reste à savoir si cela sera suffisant...

Le Real Madrid prêt à céder 50% de ses droits d’images à Mbappé