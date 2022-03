Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 mars 2022 à 12h15 par A.M.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé n'a visiblement toujours pas définitivement tranché pour son avenir, mais le Real Madrid a tout prévu.

La question qui agite le monde du football depuis plusieurs semaines est la suivante : Quelle décision va prendre Kylian Mbappé ? Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain avec le PSG et alors qu'il avait réclamé son départ l'été dernier pour signer au Real Madrid, il est désormais libre de faire son propre choix. Toutefois, pour le moment Kylian Mbappé n'aurait toujours rien signé bien qu'il ait un accord verbal avec Florentino Pérez, comme révélé par le10sport.com.

Du côté du Real, tout est prêt pour Mbappé

Mais alors que Kylian Mbappé hésiterait encore, du côté du Real Madrid, on attend plus que la signature du Français. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, tout est prêt dans la capitale espagnole pour accueillir Kylian Mbappé. Le contrat est rédigé et tous les détails sont déjà prêts y compris le salaire, la prime à la signature ou encore les différentes clauses. Par conséquent, il ne manque plus qu'une signature en bas des pages. Mais elle n'est pas encore intervenue puisque Kylian Mbappé se laisse encore le temps de la réflexion bien que sa priorité reste le Real Madrid.