Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente bien le coup pour cette sensation de l'équipe de France !

Publié le 26 mars 2022 à 10h45 par A.M.

Encore excellent vendredi soir avec l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni n'en finit plus d'impressionner, et le PSG serait attentif à sa situation.

Auteur d'une très belle saison avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni enchaîne également avec l'équipe de France. En l'absence de N'Golo Kanté, l'ancien Bordelais s'est imposé aux côtés de Paul Pogba. Vendredi soir contre la Côte d'Ivoire, il a encore régné dans l'entrejeu et a même inscrit le but de la victoire en toute fin de match (2-1). Sa première réalisation en Bleus. Et les prestations d'Aurélien Tchouaméni ne laissent personne insensible sur le marché.

Le PSG suit Tchouaméni depuis longtemps