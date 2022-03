Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a fait une annonce tonitruante au clan Haaland !

Publié le 26 mars 2022 à 10h10 par B.C.

Désireux de s’attacher les services d’Erling Haaland lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone n’a pas pour autant prévu de répondre à toutes les exigences de l’entourage du Norvégien.

Une énorme bataille se prépare pour Erling Haaland. L’été dernier, le10sport.com vous révélait que l’attaquant du Borussia Dortmund était la cible prioritaire du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Depuis, ce dernier n’a pas prolongé son bail, de quoi inciter le club de la capitale à maintenir son intérêt pour le phénomène norvégien. Mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier, puisque le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City sont également bien décidés à tenter leur chance pour Haaland. Toutefois, de son côté, Joan Laporta n’a pas l’intention de faire de folies dans ce dossier.

Le Barça ne veut pas payer les commissions espérées par le clan Haaland