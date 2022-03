Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de l’agent de Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 26 mars 2022 à 14h00 par Th.B.

En fin de contrat cet été au Real Madrid, Gareth Bale ne prendra pas de décision finale pour son avenir avant le mois de juin selon son agent Jonathan Barnett.

Devenu indésirable au Real Madrid ces dernières années alors qu’il avait joué un énorme rôle dans la victoire du club merengue en finale de la Ligue des champions en 2018 dès son entrée en jeu face à Liverpool, Gareth Bale a été poussé vers la sortie par Zinedine Zidane à l’été 2019, en vain, avant de partir en prêt en 2020 à Tottenham. De retour au Real Madrid cette saison, et alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain, Bale ne prolongera pas son engagement contractuel comme The Athletic l’a révélé vendredi en affirmant qu’un départ à la retraite ne serait pas dans ses petits papiers, le Gallois souhaitant disputer la Coupe du monde au Qatar avec sa nation et alors que le Pays de Galles a atteint la finale de la phase de qualifications du Mondial en prenant le meilleur sur l’Autriche jeudi soir grâce à un doublé de Bale (2-1).

« Une décision qu'il prendra à un moment donné en juin »