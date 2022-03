Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar ne perd pas espoir pour Mbappé !

Publié le 26 mars 2022 à 13h10 par A.M.

Bien qu'un départ de Kylian Mbappé semble plus que probable, le PSG ne compte rien lâcher et va tenter sa chance jusqu'au bout, bien conscient que le joueur n'a rien signé pour le moment.

L'avenir de Kylian Mbappé est le sujet brûlant du moment. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain, et l'été dernier, il avait réclamé son départ afin de s'engager avec le Real Madrid. Mais à l'époque, ce sont bien les Parisiens qui avaient le dernier mot et qui ont pu repousser toutes les offres, tandis qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est le seul maître de son destin. C'est ainsi qu'un départ vers l'Espagne semble être l'issue la plus probable, mais le PSG ne compte pas abdiquer.

Le PSG ne lâchera rien pour Mbappé

En effet, comme révélé par le10sport.com, si Kylian Mbappé dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid, rien n'a été signé pour le moment ce qui laisse ce dossier ouvert. Et selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG a bien conscience que rien n'est définitif et va donc se battre jusqu'au bout pour tenter d'inverser la tendance et de convaincre Kylian Mbappé de finalement prolonger son bail à Paris.