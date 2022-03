Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un avertissement pour Dybala !

Publié le 26 mars 2022 à 23h15 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG pourrait tenter sa chance pour Paulo Dybala dont le contrat à la Juventus ne sera pas prolongé. Néanmoins, la Premier League serait un nouvel obstacle du Paris Saint-Germain pour l’Argentin.

Pour Paulo Dybala, arrivé à l’été 2015 en provenance de Palerme, l’aventure à la Juventus touche à sa fin. En effet, avec le recrutement de Dusan Vlahovic cet hiver, l’administrateur délégué de la Vieille Dame Maurizio Arrivabene affirmait dernièrement que le départ de l’Argentin à la fin de son contrat cet été était inéluctable. « Avec les achats effectués en janvier, avec l'arrivée de Vlahovic, Paulo n’est plus au centre du projet ». L’occasion pour le Leonardo de rouvrir un dossier de longue date en coulisse alors que l’Inter et le FC Barcelone seraient sur les rangs. Et les décideurs du PSG pourraient voir une énorme concurrence provenant de Premier League dans les prochaines semaines.

Des clubs anglais prêts à faire des offres pour Dybala ?