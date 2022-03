Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait la principale menace du feuilleton Dybala !

Publié le 26 mars 2022 à 0h45 par P.L.

Désireux de se renforcer sur le plan offensif en vue de la saison prochaine, le PSG penserait à Paulo Dybala, en fin de contrat en juin prochain. Cependant, l'Inter aurait bien réfléchi à sa stratégie pour pouvoir s'attacher les services de l'Argentin cet été.

La prochaine destination de Paulo Dybala est une question qui revient assez régulièrement ces derniers temps. L’Argentin est en fin de contrat en juin prochain et une prolongation à la Juventus semble assez mal embarquée. « Avec les achats effectués en janvier, avec l'arrivée de Vlahovic, Paulo n’est plus au centre du projet. Il aurait été facile pour la Juventus de faire une offre basse, mais cela aurait été un manque de respect envers Paulo. La décision est prise » avait d’ailleurs affirmé Maurizio Arrivabene, membre du conseil administratif du club turinois, il y a quelques jours. Cette révélation n’a pas manqué d’attiser les convoitises de plusieurs formations européennes pour le joueur de 28 ans, dont le PSG. Mais l’Inter serait également sur le coup. Et les Nerazzurri auraient un plan bien ficelé pour recruter Paulo Dybala cet été.

L’Inter a un plan bien ficelé pour recruter Dybala cet été