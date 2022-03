Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Salah, Dembélé... Tout doit s'enchainer pour Laporta !

Publié le 25 mars 2022 à 23h30 par P.L.

Si le FC Barcelone ne parvient pas à recruter Erling Haaland cet été, le club catalan penserait à Mohamed Salah. Toutefois, l'arrivée de l'Egyptien dépendrait de l'avenir d'Ousmane Dembélé.

Pour la saison prochaine, le FC Barcelone voudrait renforcer ses rangs, malgré le bon recrutement de cet hiver. De ce fait, Joan Laporta explorerait quelques pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Mohamed Salah. Le joueur de Liverpool serait considéré comme une excellente alternative en cas d’échec avec Erling Haaland. Toutefois, selon le média espagnol SPORT , le FC Barcelone ne serait pas prêt à faire des folies pour recruter l’Egyptien cet été. Et son arrivée dépendrait grandement de l’avenir d’un cadre de Xavi.

Le recrutement de Salah est lié à l’avenir de Dembélé