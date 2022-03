Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une opération à 4M€ en prévision ?

Publié le 26 mars 2022 à 21h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'ASSE, Saïdou Sow aurait tapé dans l'œil de l'AC Milan qui a fait du recrutement en Ligue 1 une spécialité.

Quelque soit l'issue de la saison, l'AS Saint-Etienne devrait vivre un mercato estival agité. Et pour cause, de nombreux joueurs sont en fin de contrat, tandis que les Verts auront besoin de renflouer leur caisse, surtout en cas de relégation en Ligue 2. Cela passera donc des ventes de joueurs disposant d'une valeur marchande importante à l'image de Denis Bouanga ou des jeunes Madhi Camara et Lucas Gourna-Douath.

Saïdou Sow plaît à l'AC Milan