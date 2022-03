Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En Serie A on lance l’opération séduction pour Milik !

Publié le 26 mars 2022 à 20h10 par A.C.

Un an et demi après son départ à l’OM, Arkadiusz Milik semble être toujours très apprécié dans le championnat italien... et notamment du côté du Torino.

Tout semblait être rentré dans l’ordre. Depuis quelques matchs, Arkadiusz Milik recommençait à carburer et cela a forcément été une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui a récemment repris la deuxième place de Ligue 1 grâce à sa victoire sur l’OGC Nice (2-1). La presse italienne est toutefois venue tout remettre en question, expliquant récemment que le Polonais ne se voyait pas à l’OM la saison prochaine. A en croire les indiscrétions de Tuttosport , il serait notamment nostalgique de la Serie A, où le Torino serait disposé à l’accueillir les bras ouverts lors du prochain mercato estival.

L'Italie milite pour un retour de Milik