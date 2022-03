Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne relance l’avenir de Neymar !

Publié le 26 mars 2022 à 17h30 par A.C.

Neymar serait assailli par les doutes concernant son avenir au Paris Saint-Germain, alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2025 il n’y a même pas un an...

Peut-être que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fait une erreur en lui confiant le beau rôle en mai dernier, surtout parce que cela semble avoir changé pas mal de choses du côté de Kylian Mbappé. A 30 ans, Neymar semble être un joueur à demi accompli, puisqu’il n’a pour le moment pas confirmé tous les espoirs placés en lui lors de son arrivée en Europe en 2013. Il a certes remporté une Ligue des Champions avec le FC Barcelone, mais depuis son arrivée au PSG il n’a jamais réussi à réitérer cet exploit. Sur le plan personnel c’est encore pire, puisqu'il n’est jamais allé au-delà d’une troisième place, alors qu’il semblait être le grand favori pour assurer l’après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Cette saison n’a pas fait exception, puisqu’il affiche une des pires lignes de statistiques de sa carrière et a encore manqué une bonne partie des matchs du PSG à cause d’une blessure au pied. L’élimination face au Real Madrid le 9 mars dernier (3-1) a d’ailleurs semblé déjà sonner la fin pour Neymar, qui a désormais le regard résolument tourné vers la Coupe du monde au Qatar.

Neymar ne se sent plus aussi important qu’auparavant au PSG

Beaucoup de choses pourraient se passer entre-temps. Neymar s’affiche en Une du magazine SportWeek ce samedi, qui a fait le voyage à Paris pour rencontrer la star planétaire lors d’un évènement de son sponsor Puma. Le hors-série de La Gazzetta dello Sport a ainsi livré plusieurs indiscrétions au sujet du numéro 10 du Paris Saint-Germain, qui ne se sentirait plus vraiment au centre du projet du club... alors qu’il a tout de même le plus gros salaire et a prolongé un contrat en mai dernier, jusqu’en 2025. Des discussions devraient donc s’ouvrir avec les dirigeants parisiens pour crever l’abcès, mais le mal-être semble profond, puisqu’un départ n’est pas du tout à exclure.

