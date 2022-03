Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar sait comment faire taire les critiques !

Publié le 25 mars 2022 à 17h30 par A.C.

Très critiqué cette saison, Neymar semble tout de même être l’un des piliers du projet du Paris Saint-Germain pour les prochaines années et la prolongation signée en mai dernier en est le parfait exemple. Le Brésilien a d’ailleurs une petite idée derrière la tête pour faire taire ses détracteurs...

Il y a quelques années encore, il était considéré comme l’un des meilleurs au monde, candidat parfait pour succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Beaucoup de choses se sont passées depuis... et pas forcément très bonnes ! Le déclin de Neymar depuis son arrivée au Paris Saint-Germain est indéniable, même s’il a été favorisé par plusieurs blessures compliquées. Cette saison encore c’est l’ombre de l’international brésilien qui s’est trainée sur la pelouse du Parc des Princes et après l’énième désillusion en Ligue des Champions, il a été l’une des premières cibles des critiques. Ses propres supporters l’ont copieusement sifflé et plusieurs observateurs parlent d’un mal profond, avec un Neymar qui n'aurait définitivement plus un comportement de professionnel. Cela fait d’ailleurs réagir jusqu’au Brésil, puisque la situation de la star du PSG inquiète son sélectionneur. « Nous avons une inquiétude générale, mais il y a des choses qui sont très intimes, à l'intérieur du vestiaire des choses particulières. Les réalités du club et celles de l'équipe nationale sont différentes » a tout récemment déclaré Tite. « Plusieurs joueurs ont eu des difficultés dans leurs clubs et d'autres arrivent en confiance. Neymar est déjà habitué à jouer sous pression ». Justement, la renaissance de Neymar pourrait bien commencer par son pays natal !

Le nouveau Neymar arrive en 2022/2023